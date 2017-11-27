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Spor

Göztepe - Paok: 28-29

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SALON: Bornova Atatürk HAKEMLER: Alain Rauchs (xx), Philippe Linster (xx) (Lüksemburg)  PAOK: Kotanidis (xx) (Gourgoumis), Arampatzis (xx) 1, Palaskas (xx) 11, Tsillis (x)  2, Kalomoiros (x)  2, Pejovic (xx), Kypraios (x), Nikola

27 Kasım 2017 00:06

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Bornova Atatürk
HAKEMLER: Alain Rauchs (xx), Philippe Linster (xx) (Lüksemburg) 
PAOK: Kotanidis (xx) (Gourgoumis), Arampatzis (xx) 1, Palaskas (xx) 11, Tsillis (x)  2, Kalomoiros (x)  2, Pejovic (xx), Kypraios (x), Nikolaidis (x), Kokonis (xx)  5, Apostolou (x), Petridis (xx) 5, Mastorogianni (xx) 3, Kolovos (xx)
GÖZTEPE: Yunus (xx) (Enis x ), Berk (xx), Krivchikov (xx)  5, Kevic (xx) 4, Baran (x), Stanojevic (xxx) 6, Chouiref (xx) 5, Enis (x), Murat (xx) 5, Arda (xx) , Gökhan (xx) 1, Milasevic (x) 1, Nevzat (x), Vucicevic (x) 1
İLK YARIı: 15-12
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Kevic (2), Baran  (Göztepe), Petridis  (PAOK)

EUROCHALLENGE Cup 3\'üncü Tur rövanş karşılaşmasında Paok’a 29-28 yenilen Göztepe tur atladı. İlk maçı 35-26 kazanan Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmaya hızlı başlayarak ilk 10 dakikayı 7-4 önde geçerken sonrasında devre arasına da 15-12 önde girdi. İkinci yarıda Paok üstünlüğü sağlasa da Göztepe maçı 1 farkla kaybetmesine rağmen turu geçen taraf oldu.

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