Göztepe - Medipol Başakşehir maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasının son maçında Göztepe kendi sahasında Medipol Başakşehir\'i konuk etti.

Önceki hafta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'a 2-1 yenilen Göztepe\'de teknik direktör Bayram Bektaş, Medipol Başakşehir karşısına 2 değişiklik yaparak çıktı. Genç teknik adam, stoperde Kadu\'nun yerine Reis\'e forma verirken, orta sahada Poko\'nun yerine de Alpaslan\'ı sahaya sürdü. Ev sahibi Göztepe\'de sakatlığını atlatan Deniz Kadah karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı, sakat sol bek Traore ise takımdaki yerini alamadı.

Lider Başakşehir ise Göztepe deplasmanına 3 eksikle geldi. Turuncu lacivertlilerde sakatlıkları bulunan süren Elia ve Alpaslan ile kart cezalısı Mahmut kafilede yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Mahmut\'un yokluğunda orta sahada Gökhan İnler\'i oynattı.

Göztepeli taraftarlar haftanın ilk iş günü olmasına rağmen Bornova Stadı\'nı tıklım tıklım doldurdu. Atkı, flama, bayrak ve pankartlarla görsel şov yapan sarı kırmızılılar teknik ekip ve futbolculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleriyle alkış toplayan Göztepe, \'Kadına şiddete\' dikkat çekti. Sarı kırmızılı futbolcular, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için Başakşehir maçında sahaya kollarında turuncu bantlarla çıktı. Sarı kırmızılı yöneticiler de protokol tribününde turuncu montlarla maçı takip ettiler.

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