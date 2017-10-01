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Spor

Göztepe - Medipol Başakşehir maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Göztepe ve Medipol Başakşehir takımları karşılaşmadan önce sokak hayvanlarına destek oldu

01 Ekim 2017 23:17

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Göztepe ve Medipol Başakşehir takımları karşılaşmadan önce sokak hayvanlarına destek oldu. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, kaptan Selçuk, Başakşehir kaptanı Emre ve golcü Adebayor petshoptan almak yerine sokak köpeklerinin sahiplenmesi gerektiğine dikkat çekti. Tuna, Selçuk, Emre ve Adebayor yavru köpeklerle basın mensuplarına poz verdi. 
Göztepeli taraftarlar Bornova Stadı’na yine karnaval alanına çevirdi. Stadı tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, bayrak, flama, atkı ve dövizlerle tribün şov yaptı. Yaklaşık 10 bin taraftar teker teker futbolcuları tribünlere çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu. Yaklaşık 50 Başakşehirli de İzmir deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Göztepe, Medipol Başakşehir maçı öncesi sakatlık şokuyla sarsıldı. Sarı-kırmızılılarda tüm maçlarda oynayan Fransız stoper Peybernes ile golcü Ghilas sakatlıkları yüzünden son anda kadroya dahil edilmedi. Teknik direktör Tamer Tuna, Peybernes’in yerine savunmada son transfer Milos Kosanovic’e şans verdi. Kosanovic bu sezon ilk kez bir lig karşılaşmasında forma şansı buldu. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Emre Belözoğlu, Mossoro, Edin Visca ve Gökhan İnler’i yedek soyundurdu.
A Milli Takım\'a seçilerek 6 yıllık hasretini dindiren ve 35 yıl sonra Göztepe’den ay-yıldızlılara giden ilk futbolcu olan Sabri Sarıoğlu’nu taraftarlar bağrına bastı. Sarı-kırmızılılar ısınma hareketleri sırasında ortalığı “Sabri Reyiz” tezahüratlarıyla inletirken, tecrübeli sağ bek de tüm tribünleri selamladı.

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