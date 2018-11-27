Göztepe - Medipol Başakşehir: 0-2

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Mustafa Sönmez (xx), Mehmet Kısal (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx) (Dk. 81 Tayfur), Titi (x), Reis (xx), Berkan (x), Alpaslan (x) (Dk. 77 Cikalleshi x), Borges (x) (Dk. 58 Ngando x), Castro (xx), Halil (xx), Yasin (xx), Jarome (x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xxx) - Caiçara (xx), Costa (xxx), Epureanu (xx), Clichy (xx), Gökhan (xx), İrfan (xx) (Dk. 65 Emre xx) , Mossoro (xxx) (Dk. 76 Kerim Frei x), Visca (xxx), Napoleoni (xx), Bajic (xxx) (Dk. 84 Adebayor)

GOLLER: Dk. 9 (P) Visca, Dk. 73 Bajic (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Titi, Berkan, Gassama, Tayfur (Göztepe) - İrfan, Epureanu, Costa (Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig\'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı: 0-2. Maçın 9\'uncu dakikasında Visca\'nın penaltısıyla öne geçen turuncu lacivertliler 73\'te Bajic\'in golüyle rahatladı. Göz-Göz\'ü net bir skorla geçen Başakşehir puanını 30\'a çıkarıp en yakın rakibi Kasımpaşa\'ya 5 puan fark attı. Önceki hafta Erzurumspor\'a kaybeden sarı kırmızılılar ise 18 puanda kalıp üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı.

2\'nci dakikada Bajic’in ara pasıyla Göztepe ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın yaptığı sert vuruşta Göztepe kalecisi Beto meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

6\'ncı dakikada Bajic, Titi’nin müdahalesi sonucunda ceza sahası içinde yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen talimat sonucu pozisyonu izledi ve Başakşehir lehine penaltı noktasını gösterdi.

9\'uncu dakikada topun başına geçen Visca, penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi: 0-1.

36\'ncı dakikada Mossoro’nun pasıyla topla buluşan Bajic, Titi’yi geçip Beto’yla karşı karşıya kaldı. Bajic’in sert şutunda Beto geçit vermedi.

43\'üncü dakikada Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulup bekletmeden vuran Castro hedefi bulamadı.

44\'üncü dakikada çalımlarla Başakşehir ceza sahasına sokulan Yasin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

54\'üncü dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top yandan auta çıktı.

59\'uncu dakikada Gökhan\'ın ara pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Visca\'nın şutunda kaleci Beto mutlak pozisyonu çıkardı.

73\'üncü dakikada Başakşehir farkı 2\'ye çıkardı. Seri çalımlarla ceza sahasına sol çaprazdan giren Mossoro arka direğe ortaladı. Bajic bomboş durumda meşin yuvarlağı Göztepe ağlarına gönderdi: 0-2.

77\'nci dakikada ceza sahası dışından Yasin şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Mert\'in kontrolünde dışarı çıktı.

83\'üncü dakikada Ngando yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı, top farklı bir şekilde oyun alanını terk etti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan Başakşehir oldu.

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