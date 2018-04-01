T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe - Kasımpaşa maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçının on birinde büyük bir sürprize imza attı

01 Nisan 2018 17:30

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçının on birinde büyük bir sürprize imza attı. Genç teknik adam, ikinci yarıda sadece 3 maçta 50 dakika oynayan Oscar Scarione\'ye aylar sonra ilk 11\'de forma verdi. Yedek kulübesine mahkum olan Arjantinli futbolcu, Rotman\'ın yerine orta sahada görev yaptı. Sarı-kırmızılılarda cezaları sona eren Poko ve Selçuk kadroda yer aldı. Poko on birde görev alırken, Selçuk yedek soyundu.
İzmir ekibinde sakatlıklarından dolayı stoperler Kadu ve Hakan\'ın yanı sıra orta saha Atakan ile golcü Ömer 21 kişilik kafilede yer bulamadı. Göztepeli taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin sarı-kırmızılı futbolsever Bornova Stadı\'nı doldurdu. Maçtan önce atkı ve flamalarla görsel şov yapan taraftarlar futbolcuları teker teker tribünlere çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu.  Yaklaşık 50 Kasımpaşalı taraftar da takımlarını yalnız bırakmadı. Kasımpaşalılar, \'1950\'nin şampiyonu Şanlı Göztepe\' pankartı açtı, statta centilmenlik rüzgarları esti. Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde mücadele eden Göztepe takımının oyuncuları ve teknik kadrosu da karşılaşmayı izledi.
Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi maçtan önce Tamer Tuna ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk\'a çiçek verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna KasımpaşaGençOscar ScarioneYedekArjantinliRotmanPokoSelçukKaduHakanAtakanGöztepeliKasımpaşaYaklaşıkBornova StadıMaçtanKasımpaşalıKasımpaşalılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24