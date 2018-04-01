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Spor

Göztepe - Kasımpaşa: 0-2

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) STAT: Bornova HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Kerem Ersoy (xx), Erdem Bayık (xx) GÖZTEPE: Beto (xx) - Sabri (x), Leo (xx), Reis (x), Traore (x) (Dk

01 Nisan 2018 18:35

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova
HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Kerem Ersoy (xx), Erdem Bayık (xx)
GÖZTEPE: Beto (xx) - Sabri (x), Leo (xx), Reis (x), Traore (x) (Dk. 45 Kosanovic x), Poko (xx), Castro (xx), Scarione (x) (Dk. 77 Rotman x), Gouffran (x) (Dk. 60 Tayfur), Halil (xx), Demba Ba (x)
KASIMPAŞA: Ramazan (xxx) -  Omeruo (xx) (Dk. 87 Ben Youssef), Sadiku (xx), Veigneau (xxx), Veysel (xxx), Popov (xxx), Trezeguet (xxx) (Dk. 90 İlhan), Pavelka (xx), Ahmed (xx), Koita (xxx), Diagne (xx) (Dk. 66 Eduok xx )
GOLLER: Dk. 24 Veysel, Dk. 90 Trezeguet (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Gouffran, Dk. 57 Kosanovic, Dk. 90 Rotman (Göztepe), Dk. 56 Pavelka (Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 71 Kosanovic (Göztepe)

SPOR Toto Süper Lig\'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, evinde Kasımpaşa\'dan darbe yedi: 0-2.
Göz-Göz, 24. dakikada Veysel\'in golüyle yenik duruma düştü ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Sarı-kırmızılılarda 71. dakikada Kosanovic kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, son sözü 90\'da Trezeguet söyledi. İzmir ekibi bu sonuçla 40 puanda kaldı, 5\'incilik için büyük avantaj kaybetti. Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe gerçekleştirdi. Sol çaprazdan ceza alanına sokulan Poko\'nun şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.
10. dakikada Demba Ba\'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla yandan oyun alanını terk etti.
24. dakikada konuk Kasımpaşa öne geçti. Popov\'un pasında sol çaprazda kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Veysel sert bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1
30. dakikada Scarione\'nin pasına hareketlenen Demba Ba\'nın şutunda kaleci Ramazan yine gole izin vermedi.
49. dakikada Poko\'nun ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkte patladı.
53. dakikada  Halil\'in pasında ceza alanına giren Demba Ba\'nın şutunda top kaleci Ramazan\'da kaldı.
71. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Sol çaprazda rakibine faul yapan Kosanovic ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla takımını eksik bıraktı.
90. dakikada kontratağa kalkan Kasımpaşa\'da Koita\'nın pasında Trezegeut bomboş pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 3 puanı Kasımpaşa kaptı.

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