Göztepe - Fenerbahçe maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig 3\'üncü hafta müsabakasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bornova Stadyumu\'nda oynanan müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, geçen hafta deplasmanda 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11\'inden 4 değişiklik yaparak Göztepe’nin karşısına çıktı. Hollandalı teknik adam, Al Ahli’ye satılan Josef de Souza’nın yerine Eljif Elmas’a orta alanda şans verirken, Barış’ın yerine Dirar’ı, Mehmet Ekici’nin yerine Alper’i ve Şener’in yerine Isla’yı oynattı. Fenerbahçe’nin Zürich’ten transferi golcü Frey ile Porto’dan kadrosuna dahil ettiği stoper Reyes ise İzmir’e getirilmedi. Fenerbahçe’de Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano da hafta içinde Al Nassr’a satılmıştı. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Aatif ile İsmail de kafilede yer almadı.

ÇAKIR \'DALYA\' DEDİ

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli hakemlerden biri olarak gösterilen Cüneyt Çakır, 3\'üncü kez dalya dedi. Çakır, Göztepe - Fenerbahçe müsabakasıyla birlikte 300\'üncü sınavına çıktı. Fenerbahçe kaptanı Mehmet Topal ısınma sırasında Çakır’ın yanına giderek deneyimli hakemi kutladı.

BEKTAŞ\'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise geçen hafta 1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ilk 11\'inden sadece tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam cezası sona eren kaleci Beto’ya yeniden eldivenleri teslim ederken, Göktuğ’u kulübeye çekti. Göz-Göz’de cezası biten orta saha Poko ise maça yedek kulübesinde başlarken, Cezayirli golcü Ghilas, Galatasaray karşılaşmasında olduğu gibi 21 kişilik kadroya alınmadı. Göztepe’yi 2016-2017 sezonunda play-off’tan Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Yılmaz Vural da protokol tribününden maçı izledi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

İki takımın taraftarı karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Göztepeli futbolseverler stadı tıklım tıklım doldurdu. Göztepe’ye gönül verenler maç öncesi futbolcuları teker teker tribünlere davet ederken, 350 kadar da Fenerbahçeli kale arkasından takımlarını destekledi.

ALİ KOÇ TRİBÜNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takımını İzmir deplasmanında yalnız bırakmadı. Sportif direktör Damien Comolli ile birlikte Bornova Stadı’na gelen Koç’a yönetim kurulu da eşlik etti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’le birlikte maçı izleyen Ali Koç’a ilgi çok yoğundu.

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