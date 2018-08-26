Göztepe - Fenerbahçe: 1-0

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xxx), Reis (xx), Titi (xxx), Traore (xxx), Alpaslan (xx) (Dk. 64 Poko xx), Borges (xx), Tayfur (xxx) (Dk. 90+3 Hakan Çinemre), Halil (xxxx) (Dk. 90 Ngando), Yasin (xxx), Deniz (xx)

FENERBAHÇE: Volkan (x) - Isla (x), Skrtel (xx), Neustadter (xx), Hasan Ali (x), Mehmet Topal (x) (Dk. 83 Mehmet Ekici), Eljif Elmas (xx), Alper (x) (Dk. 79 Soldado), Ayew (x), Dirar (x) (Dk. 65 Barış x), Slimani (xx)

GOLLER: Dk. 66 Halil (Göztepe)

SARI KARTLAR: Poko, Reis (Göztepe) - Slimani (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig 3\'üncü hafta müsabakasında Göztepe kendi sahasında Fenerbahçe\'yi 1-0 yendi.

Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor’a tek golle boyun eğen sarı lacivertliler, İzmir deplasmanından da eli boş döndü. İlk 2 haftayı puansız kapatan Göztepe karşısında etkili bir oyun sergilemeyen Fenerbahçe, 66\'ncı dakikada Halil’in attığı müthiş golle geriye düştü. Sarı lacivertlilerin kalan dakikalarda çabaları sonuç vermedi ve Fenerbahçe üst üste ikinci dış saha karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.

2\'nci dakikada Hasan Ali’nin kullandığı kornerde Skrtel kafayla indirdi, Ayew’den önce kaleci Beto topu kontrol etti.

11\'inci dakikada Traore’nin soldan ortaladığı topa Tayfur kafayı kafayı vurdu, top yandan oyun alanının dışına çıktı.

19\'uncu dakikada sağdan Slimani’nin açtığı ortada Eljif Elmas topa vurdu ancak sonuç gelmedi.

30\'uncu dakikada Slimani’nin şutu savunmadan döndü, pozisyonu takip eden Cezayirli bu kez pasını bomboş durumdaki Mehmet Topal’a verdi. Mehmet’in vuruşunda top yan direkten geri döndü.

61\'inci dakikada hızli gelişen Fenerbahçe atağında Dirar’ın sağdan ortasında arka direkte Alper topa dokundu. Ancak top üstten auta çıktı.

66\'ncı dakikada Göztepe müthiş bir golle öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışından kontrol eden Halil müthiş bir şutla kaleci Volkan’ı mağlup etti: 1-0.

77\'nci dakikada sağdan Yasin ortasını yaptı, altı pas üzerinde Halil topa dokunamadı.

80\'inci dakikada Göztepe’de Borges’ten seken topa gelişine vuran Eljif Elmas’ın şutu auta gitti.

90+2\'nci dakikada Mehmet Ekici’nin kullandığı frikikte top üstten auta çıktı.

Maçta başka gol olmayınca Göztepe kendi evinde Fenerbahçe\'yi 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk 3 puanını aldı.

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