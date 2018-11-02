Göztepe - Çengelköy: 4-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Bilal Gölen (xx)

GÖZTEPE: Eren (xx) - Tayfur (xx), Kadu (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Grillo (xxx) (Dk. 71 Hakan Sepil xx), Mahmut (xx), Gouffran (xx), Ngando (xxx), Samed Ali (xxx), Yalçın (xx), Cikalleshi (xx)

ÇENGELKÖY: Kadir Bostan (x) - Ekrem (x) (Dk. 69 Eren x), Kadir Doğukan (x) (Dk. 83 Erim), Ensar (xx), Burak (xx), Sezgin (x), Kerem (x), Ufuk (xx), Ömer Faruk (xx), Serdal (x), Uğur (x) (Dk. 72 Berat x)

GOLLER: Dk. 33 Kadu, Dk. 58 - Dk. 80 Samed Ali, Dk. 66 Cikalleshi (Göztepe)

SARI KARTLAR: Yalçın, Kadu (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur mücadelesinde Spor Toto Süper Lig temsilcisi Göztepe evinde Bölgesel Amatör Lig ekibi Çengelköy\'ü 4-0 mağlup ederek tur atladı.

15\'inci dakikada Göztepe kalecisi Eren\'in kısa düşen pasında topla buluşan Ufuk, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı Eren\'e nişanladı.

33\'üncü dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Ngando\'nun yerden pasında kale önünde Kadu topu filelere yolladı: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

58\'inci dakikada Cikalleshi\'nin karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu kaleci Kadir ayağıyla golü engelledi. Sol çaprazda topla buluşan Samed Ali, müthiş bir vuruşla meşin yuvarlağı çatala gönderdi: 2-0.

66\'ncı dakikada sağdan Çengelköy ceza sahasına giren Cikalleshi, sert bir vuruşla kaleciyi avladı: 3-0.

80\'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Samed Ali, yerden bir vuruşla ağları sarstı: 4-0. Göztepe maçı 4-0 kazandı.

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