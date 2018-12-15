Göztepe - Bursaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de son haftalarda düşüşe geçen ve teknik direktör Bayram Bektaş\'la yollarını ayıran Göztepe\'de başa geçen deneyimli çalıştırıcı Kemal Özdeş, Bursaspor maçıyla ilk kez takımının başında sahaya çıktı. Göztepeli futbolseverler karşılaşma öncesi Kemal Özdeş\'e sevgi gösterilerinde bulundu. Sezona Kasımpaşa\'da başlayan Kemal Özdeş, 7\'nci haftada görevinden ayrıldı. Göztepe\'de Bursaspor sınavı öncesi sağ bek Gassama\'nın son idmanda sakatlandığı öğrenildi.

Özdeş, Gassama\'nın yokluğunda defansı sağına orta saha oyuncusu Alpaslan\'ı monte etti. İzmir ekibinde sakatlıkları süren sol bek Traore ve stoper Hakan\'ın yanı sıra kart cezalısı savunma oyuncusu Kadu da forma giyemedi.

Bursaspor\'un golcüsü Umut Nayir eski takımına rakip oldu. Göztepe\'de 2016-2017 sezonunda forma giyen ve İzmir ekibiyle Süper Lig\'e yükselme sevinci yaşayan Umut\'a sarı kırmızılı taraftarlar oldukça ilgi gösterdi.

Göztepe ve Bursasporlu futbolseverler geçen sezon olduğu gibi müsabakayı birlikte izledi. Kol kola tribünlerde yer alan iki takım seyircileri centilmenlik örneği sergiledi. Göztepe ve Bursasporlu futbolcular, Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile ortaklaşa yapılan “Bir Atkı, Bir Oyuncak” kampanyasına destek verdi. Göztepe armasının yer aldığı atkı, bere, eldiven ve oyuncak gibi ürünler köy okullarında okuyan ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere stantlara konuldu. Taraftarlar da yanlarında getirdikleri ürünleri stantlara bırakıp kampanyaya katkıda bulundu.

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