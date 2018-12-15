Göztepe - Bursaspor: 0-0

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Murat Engin Gözütok (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Alpaslan (x), Reis (xx), Titi (xx), Berkan (x), Poko (xx), Borges (x), Castro (xx), Halil (xx) (Dk. 86 Samed Ali), Yasin (x) (Dk. 70 Tayfur x), Jarome (x) (Dk. 82 Cikalleshi)

BURSASPOR: Muhammed (xx) - Barış (xx), Umut Meraş (xx), Chedjou (xxx), Latovlevici (xxx), Vergini (xx), Aytaç (xx), Badji (xx), Saivet (xx) (Dk. 88 Atanasov), Lima (x), Umut Nayir (x) (Dk. 72 Tunay x)

SARI KARTLAR: Aytaç, Badji, Latovlevici (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor\'a 2-0 yenilen Göztepe, aynı skorla evinde Antalyaspor\'a mağlup olan Bursaspor\'la golsüz berabere kaldı: 0-0.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Bu sonuçla galibiyet hasretini 5 maça çıkaran İzmir ekibi 19 puana yükselirken, Bursaspor da puanını 20 yaptı.

9\'uncu dakikada Latovlevici’nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Saivet’in vuruşunda Beto topu ayaklarıyla çıkardı.

28\'inci dakikada Halil Akbunar’ın soldan kestiği ortada savunmadan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Castro’nun önüne düştü. Castro’nun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

37\'nci dakikada Lima, Berkan’ı çalımlayıp Göztepe ceza sahasına sokuldu. Lima’nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Beto topu kornere gönderdi.

57\'nci dakikada Halil’in ortasında Vertigini ile kaleci Okan çarpışınca topu önünde bulan Castro bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleye giden topu Umut kesti.

67\'nci dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Castro’nun şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.

Maçta 0-0\'lık eşitlikle sona erdi.