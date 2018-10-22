Göztepe - Beşiktaş: 2-0

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxxx) (Dk. 84 Göktuğ) - Gassama (xxx), Reis (xxx) (Dk. 66 Kadu xx), Titi (xx), Berkan (xxx), Poko (xx), Borges (xx), Castro (xxx), Yasin (xxx), Halil (xx) (Dk. 81 Tayfur), Jerome (xxx)

BEŞİKTAŞ: Karius (x) - Gökhan (xx), Medel (x), Roco (x), Caner (x), Atiba (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 61 Quaresma x), Tolgay (x) (Dk. 83 Larin) Babel (xx), Lens (xx) (Dk. 71 Mustafa x), Love (xx)

GOLLER: Dk. 51 Jerome, Dk. 60 Reis (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Reis, Dk. 90+2 Tayfur, Dk. 90+5 Gassama (Göztepe) - Dk. 40 Lens, Dk. 72 Gökhan (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig’de zirve hesapları yapan Beşiktaş, Göztepe deplasmanından eli boş döndü: 2-0. Maçın 19\'uncu dakikasında Oğuzhan’la penaltı atışından yararlanamayan siyah beyazlılar 51’de Jerome’un golüyle yenik duruma düştü. Beraberlik için Göztepe kalesine yüklenen Kara Kartal bu kez 60\'ıncı dakikada Reis’in golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda sonucu değiştirmeyen Beşiktaş, ligdeki 2\'nci yenilgisini alıp 15 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 15’e çıkarıp üst sıralara tırmandı.

4\'üncü dakikada soldan Borges’in ortaladığı topa ceza alanı içinde Jerome ve Titi kafayı vuramadı. İlk tehlikeli atak sonuçsuz kaldı.

16\'ncı dakikada Caner’in kullandığı serbest vuruşta top Göztepe savunmasından dışarı çıktı. Ancak yapılan uyarının ardından Hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Pozisyonu tekrar izleyen Aydınus, Reis’in topa elle müdahale ettiğine kanaat getirip penaltı noktasını gösterdi. Göztepeli futbolcular karara uzun süre itiraz etti ancak sonuç değişmedi.

19\'uncu dakikada Oğuzhan’ın kullandığı penaltı atışını kaleci Beto köşeden çıkardı.

26\'ncı dakikada Yasin’in pasında sol çizgiden topla buluşan Berkan ortasını yaptı. Ön direkteki Halil\'in kafa vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.

44\'üncü dakikada Berkan’ın soldan ortaladığı topa Jerome’dan önce Roko dokundu, Göztepe önemli bir fırsatı kaçırdı.

45\'inci dakikada Yasin’in kullandığı köşe atışında Borges’in kafa vuruşunu Gökhan kaleye giderken çıkardı.

45+2\'nci dakikada Babel’in pasında topla buluşan Love rakiplerinden sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Love’ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

51\'inci dakikada Göztepe golü buldu. Halil’in pasında Castro sağ kanattan ortaladı. Topu iyi takip eden Jerome kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.

60\'ıncı dakikada Göztepe farkı 2’ye çıkardı. Berkan’ın kullandığı frikikte altıpas üzerinden uçarak kafayı vuran Reis ağları sarstı: 2-0.

69\'uncu dakikada Caner’in soldan kullandığı kornerde Roco kafayı vurdu ancak top farklı bir şekilde üstten auta gitti.

73\'üncü dakikada Göztepe 3\'üncü gole çok yaklaştı. Castro’nun ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü.

75\'inci dakikada Yasin’in kullandığı köşe atışında Poko kafayı vurdu, top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

90+4\'üncü dakikada Jerome’un sağdan çevirdiği topa Yasin kale dibinde dokunamadı.

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