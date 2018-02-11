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Spor

Göztepe - AEK: 29-25

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SALON: Bornova Atatürk HAKEMLER: Konstantin Ershov (xx), Anton Pavliukov (xx) (Rusya) GÖZTEPE: Yunus (xxx), Krivchikov (xxx) 6, Kevic (xxx) 3, Baran (xxx) 5, Kerem (xx) 1, Can (xx) 2, Chouiref (xxx) 5, Gökhan (xxx) 6, Vucicevic (

11 Şubat 2018 19:53

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Bornova Atatürk
HAKEMLER: Konstantin Ershov (xx), Anton Pavliukov (xx) (Rusya)
GÖZTEPE: Yunus (xxx), Krivchikov (xxx) 6, Kevic (xxx) 3, Baran (xxx) 5, Kerem (xx) 1, Can (xx) 2, Chouiref (xxx) 5, Gökhan (xxx) 6, Vucicevic (xx) 1, Murat Enç (xx)
AEK: Radulovic (xx) (Syngaris x), Tsigogianopoulos (x), Hoggas (xx) 6, Zampounis (xx) 4, Lokken (xx) 2, Argyrou 3 (xx), Vrazalica (xx) 2, Perros (xx) 4, Nikolaidis (x), Dompris (x), Vamvakas (x) 1, Mylonas (xx) 3, Georgiadis (x)
İLK YARI: 16-12
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Can, Baran, Chouiref, Kerem (Göztepe), Lokken, Dompris, Nikolaidis (2), Vrazalica, Mylonas (AEK)

HENTBOL Erkekler Eurochallenge Cup son 16 turu ilk maçında Göztepe, konuk ettiği Yunanistan ekibi AEK\'yı 29-25 yenerek avantaj yakaladı.
İlk 10 dakikayı 6-5 önde bitiren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 16-12 galibiyetle girdi. İkinci yarıda hücumda etkili olan Uçan Adamlar bir ara farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Ancak toparlanan AEK üst üste bulduğu gollerle farkı eritti. Göztepe, taraftarının da desteği ile rakibini yendi. Karşılaşmanın rövanşı 17 Şubat Cumartesi günü Atina\'da oynanacak.
Öte yandan maç öncesi AEK Kulübü Asbaşkanı Alexandros Alexiou, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'e AEK forması hediye etti. Maça büyük ilgi gösteren Göztepeli taraftarlar galibiyet sevincini oyuncularla kutladı. AEK\'lı hertbolcular da tribünlere gelerek isyan marşına eşlik etti.  

 

 

 

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