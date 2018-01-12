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Spor

Göztepe - Adanaspor: 0-0

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA) Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı

12 Ocak 2018 21:46

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA)

Süper Lig\'de mücadele eden Göztepe, TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Antalya\'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi\'nde kamp yapan Göztepe, kampın son gününde TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Adanaspor\'la hazırlık maçı yaptı. Cornelia Diamond Otel sahasında oynanan karşılaşma golsüz sona erdi. Göztepe, bu hazırlık maçıyla Antalya\'daki kampını tamamladı. İzmir ekibi yarın Antalya\'dan ayrılacak.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Maçtan detay
- Ömer Şişmanoğlu\'nun forma imzalaması　

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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