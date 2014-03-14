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Dünya
Deutsche Welle

Gözler Hint Okyanusu'nda

Kaybolan Malezya uçağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Mürettebatla birlikte içinde 239 kişi bulunan uçağın Hint Okyanusu’na düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

14 Mart 2014 19:25


Altı gün önce kaybolan Malezya Havayolları'na ait Boing 777-200 tipi yolcu uçağını bulmak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ancak Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan uçağı, Güney Çin Denizi'nde arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Şimdi ise uçağın kontrol kulesi ile yaptığı son görüşmeden sonra birkaç saat daha uçmaya devam etmiş olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. Bu nedenle arama çalışmaları Hint Okyanusu'na doğru genişletildi.

Hindistan üç gemi ve üç uçağını arama çalışmalarına katılması için Hint Okyanusu'na gönderdi. Yeni Delhi'de hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada, çalışmaların Tayland ve Andaman Adaları arasında yoğunlaştırılacağı belirtildi.

ABD de arama çalışmalarına katılması için savaş gemisi USS Kidd'i, Hint Okyanusu'na yönlendirdi.

Çinli uzmanlar da uçakla ilgili yeni bir bilgiye daha ulaştı. Uçakla irtibatın kesilmesinden yaklaşık 1,5 saat sonra denizin dibinde sıra dışı bir durum tespit edildiğini belirten uzmanlar, bu hareketlenmeye uçağın düşmesinin yol açmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Malezya basınında da radar verilerinin kayıp uçağın Ortadoğu ve Avrupa yönünde uçtuğunu gösterdiğini ileri süren haberler yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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