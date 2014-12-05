Gözler Dortmund’un üzerinde



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da puan farkını iyice açan lider Bayern Münih değil de, son sıradaki Borussia Dortmund konuşuluyor. 2011 ve 2012'nin lig şampiyonu, 13'üncü hafta sonunda sekiz mağlubiyet alarak 11 puanla puan cetvelinin son sırası olan 18'inciliğe indi.

Basın toplantısında kalabalık bir gazeteci grubunun karşısına çıkan Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp “kümede kalma mücadelesininin nasıl yapıldığını, bunu başarmak için nasıl takım olunması gerektiğini bilirim. Bu maçların yüzde 98'inden başarılı çıktım” diyerek Mainz'ı çalıştırdığı dönemlere atıfta bulundu. Kadroyu oluştururken antrenmanlarda bu durumu anlayan ve kaldırabilecek oyuncuları belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Klopp'un Hoffenheim karşısında farklı isimlere yer vermesi bekleniyor.

Savunmanın önemli ismi Mats Hummels ve uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jakub Blaszczykowski yeniden hazır duruma geldi ve Klopp'tan görev bekleyecek. Nuri Şahin ile savunmacı Lukasz Piszczek de geçen haftadan hazır oldukları sinyalini vermişti. Alman basınından yer alan haberlere göre Klopp'un Almanya'nın dünya şampiyonu kadrosunda yer alan 34 yaşındaki kaleci Roman Weidenfeller'i yedek bekletip kaleyi 26 yaşındaki Mitchell Langerak'a teslim etmesi ihtimal dahilinde.

Yönetimden tam destek

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda son derece motive olmuş bir görüntü çizen tecrübeli teknik adam, antrenman sırasında futbolcularıyla sürekli görüşmeler yapıp futbol oynama zevkini yeniden tesis etmeye çalıştı Klopp “Şu anki kadar çok çalıştığım nadirdir. Çalışmak iyi olmak için her zaman yardımcıdır” sözlerini kullandı. Kulüp yönetimi de bu zor günlerde kenetlendi. Yönetim kurulu başkanı Hans-Joachim Watzke ile kulüp menajeri Michael Zorc da çarşamba günü yapılan antrenmanda hazır bulundu.

Borussia Dortmund ile Hoffenheim arasındaki 14'üncü haftanın açılış mücadelesi bu akşam (05 Aralık) TSİ 21:30'da Signal Iduna Park'ta oynanacak.

Leverkusen lidere konuk oluyor

14'üncü haftada Bayer Leverkusen'i de zor bir rakip bekliyor. Kırmızı-siyahlılar Cumartesi günü lider ve son şampiyon Bayern Münih'e konuk olacak. Aynı gün Mönchengladbach Hertha Berlin'i, Hannover Wolfsburg'u ağırlayacak.

Teknik direktör Huub Stevens, Stuttgart'ın başında eski takımı Schalke karşısında mücadele verecek. Ligin iki yeni takımından Köln Augsburg'u, Paderborn ise Freiburg'u ağırlayacak.

14'üncü hafta Pazar günü (07 Aralık) yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Günün ilk maçında Hamburg Mainz ile, akşam bölümünde Eintracht Frankfurt Werder Bremen ile oynayacak.