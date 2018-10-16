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Gözlemeci yangında kül oldu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki bir gözlemeci,  yangında kül oldu

16 Ekim 2018 14:53

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesindeki bir gözlemeci,  yangında kül oldu.
Kemer\'e bağlı Beldibi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bulunan Ömer Tüysüz\'e ait gözlemecide dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden çıkan yangın, kısa sürede tüm işletmeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu söndürülen yangında gözlemeci dükkanı tamamen kül oldu.

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