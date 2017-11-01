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 (görüntüyle) ŞİLE'DE BATAN GEMİNİN YERİ BÖYLE TESPİT EDİLDİ

Haber: Cengiz ÇOBAN  - İSTANBUL DHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma gemisi, Şile'de batan geminin yerini tespit etti

01 Kasım 2017 20:44

Haber: Cengiz ÇOBAN  - İSTANBUL DHA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı denizaltı kurtarma gemisi, Şile\'de batan geminin yerini tespit etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı son teknoloji sistemler ile donatılmış ve dünyanın sayılı kurtarma gemilerinden biri olan TCG Alemdar Kurtarma Gemisi bahse konu olan ticari geminin yerini tespit etmiştir. 
Arama kurtarma faaliyetlerine hâlihazırda devam edilmektedir\" denildi. O anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Alemdar Kurtarma Gemisinin arama çalışması
- Geminin radardan fotoğrafı

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