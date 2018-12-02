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(Görüntülü) Palandöken'de meşaleli start

Turgay İPEK -  Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de sezon başladı

02 Aralık 2018 00:53


Turgay İPEK -  Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Palandöken\'de sezon başladı. Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'in de katıldığı açılış töreninde kayakçılar meşaleli gösteri yaptı.

 Kayakçıların şov yaptığı geceyi havai fişek gösterileri aydınlattı. Kayakseverleri Palandöken\'e davet eden Vali Okay Memiş, Türkiye\'de kayak sezonunu ilk olarak Erzurum\'un başlattığını belirterek, tüm kayakseverleri Erzurum\'a beklediklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Palandöken\'in karla kaplı pistlerinin yaklaşık 4 kilometrelik bölümünü ışıklandırdıklarını ifade ederek yapılan gece kayağının doyumsuz olduğunu belirtti. Gece yaklaşık 3 bin metre rakımdaki Küre Kafe\'de verilen yemekle sona erdi. 

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