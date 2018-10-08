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(Görüntülü)Kovalamaca kazayla sona erdi

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta polisten kaçan otomobildeki şüpheli kişi kaza yapınca yakalandı

08 Ekim 2018 18:47

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta polisten kaçan otomobildeki şüpheli kişi kaza yapınca yakalandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler gece saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı\'nda devriye görevi sırasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ancak şüpheli araçtaki kişi \'dur\' ihtarına uymadı. Hızla kaçan şüphelinin peşine polis ekipleri takıldı. Kovalamaca İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi\'nde sona erdi. Şüpheli önce park halindeki minibüse ve sonrasında ise yine park halindeki kamyonete çarptı. Polisten kaçan şüpheli Orbay Ç. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Aracın kiralık olduğu öğrenilirken yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçildi. Gözaltına alınan şüpheli, Esenyurt Polis Merkezi\'ne götürüldü.

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