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(Görüntülü)(havadan görüntülerle) PLAJDA BAYRAM

(havadan görüntülerle) PLAJDA BAYRAM Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da Kurban Bayramının ikinci gününde tatile gidemeyenler plajlara akın etti

22 Ağustos 2018 19:08

(havadan görüntülerle) PLAJDA BAYRAM Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da Kurban Bayramının ikinci gününde tatile gidemeyenler plajlara akın etti. Şehir dışına gidemeyen İstanbulluların rağbet ettiği plajlardan biri de Florya\'da bulunan Menekşe plajıydı. Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduranlar denizin tadını çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlarda gün boyu bayram mesaisi yaptı. Cankurtaranlar ellerindeki megafonlarla gün boyu denizdeki bariyerleri geçenleri ikaz ederek çalıştılar.

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