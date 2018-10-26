(Görüntülü)Hatay'da sağanak etkili oldu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın merkez Antakya ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, gün boyu aralıklarla devam eden yağışlar, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yollarda trafik durma noktasına gelirken, tarihi Uzun Çarşı\'da Habib-i Neccar Dağı’ndan gelen yağmur suları çevre esnafını zor durumda bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün tahminlere göre Hatay’da yağışların yarın da devam etmesi, Cuma günü ise yağışlı havanın yerini güneşli bir havaya bırakması bekleniyor.