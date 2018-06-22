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(Görüntülü)Fatih'te 3 katlı binada yangın

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te 3 katlı bir binanın üst katı ve çatı katında yangın çıktı

22 Haziran 2018 12:43

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te 3 katlı bir binanın üst katı ve çatı katında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilerlemekte güçlük çekince mahalleli seferber oldu. Yangın, 21.30 sıralarında Dervişali Mahallesi, Kesmekaya Caddesinde bulunan 3 katlı binanın üst katı ve çatı kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler üst katı ve çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanlış park ve dar sokaklar yüzünden sokağa giriş yapamadı. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyenin geçmesi için seferber oldu. Bazıları itfaiye araçlarının geçişine yardımcı olurken bazıları ise itfaiyecilerin hortumunu kaldırarak yangının söndürülmesi için yardımcı oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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