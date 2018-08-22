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(Görüntülü)AK Parti'de bayramlaşma

Haber- Kamera Eyyüp BURUN-GAZİANTEP (DHA)AK Parti Gaziantep il teşkilatı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yüzlerce partili katıldı

22 Ağustos 2018 18:28

Haber- Kamera Eyyüp BURUN-GAZİANTEP (DHA)AK Parti Gaziantep il teşkilatı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yüzlerce partili katıldı. Ak Parti il binasında düzenlenen programa İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu, Ali Şahin, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile parti yönetimi katıldı. Yoğunluğun yaşandığı programda, partililer sırayla binaya girerek milletvekilleri ve parti yönetimiyle bayramlaştı. Bayramlaşmaya gelen çocuklara oyuncak hediye edildi.

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