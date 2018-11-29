(Görüntülü) Zonguldak'ta dev dalgalar

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentte gece başlayan yağan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı\'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 6 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Acılık Deresi\'yle limana gelen çöp yığınları da kirlilik oluşturdu. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.