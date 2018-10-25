(Görüntülü) ZONGULDAK'TA DEV DALGALAR

ZONGULDAK\'ta şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentte gece yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Sabah da etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı\'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Mendirek altına araçlarını park edenler, dalgalar nedeniyle araçlarını kaldırdı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Görüntü Dökümü ------------------------ -Zonguldak limanından detay -Denize açılamayan balıkçılar -Dalgalar detaylar Süre (2.06) Boyut (235 MB) Haber-Kamera Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK,(DHA) (Tür: Yurt)