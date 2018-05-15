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(Görüntülü) Van, Bitlis ve Hakkari'de Kudüs protestosu

Arif KARAKAŞ- Özcan ÇİRİŞ- Yaşar KAPLAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)- ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlileri katletmesi; Van, Bitlis ve Yüksekova'da yapılan yürü

15 Mayıs 2018 20:44

Arif KARAKAŞ- Özcan ÇİRİŞ- Yaşar KAPLAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)- ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği\'ni Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlileri katletmesi; Van, Bitlis ve Yüksekova\'da yapılan yürüyüş ve basın açıklamalarıyla protesto edildi. Van\'da, ABD ve İsrail\'i protesto için kent merkezindeki Beşyol Meydanı\'nda bulunan Ak Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, buradan Cumhuriyet Caddesi\'ne kadar yürüdü. Kalabalık yürüyüş boyunca sık sık tekbir getirip, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı. Burada basın açıklaması yapan Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ABD\'nin kararını tanımayacaklarını belirterek şöyle konuştu: \"Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmiyoruz. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz.\" Bitlis\'teki ABD ve İsrail protestoları ise Nurullah Eren Caddesi üzerinde bulunan Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek verdiği eyleme, yaklaşık 150 kişi katıldı. AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay\'ın basın açıklamasını ardından Filistin\'de İsrail askerleri tarafından şehit edilenler için dua edildi. Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde de ABD\'nin Tel Aviv\'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistin halkını katletmesi basın açıklamasıyla lanetlendi. AK Parti Yüksekova ilçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasında, \'Kahrolsun İsrail, Kahrolsun ABD\' sloganı atıldı.

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