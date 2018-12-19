(GÖRÜNTÜLÜ) TRAKYA'DA KAR ETKİLİ OLDU

TRAKYA\'yı sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Edirne\'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala ile Tekirdağ\'ın Çorlu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

EDİRNE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düştü. Gece yarısından sabah saatlerine kadar süren hafif kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düşecek ve gün boyunca hafif şekilde kar yağışı görülecek. Kar yağışının etkili olduğu Edirne\'nin Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.

ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ

Edirne\'de özel bir okul öğrenci taşıyan Ali Avcı yönetimindeki 22 AB 748 plakalı servis minibüsü İskender köy yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada minibüste bulunan 15 öğrenciden biri hafif şekilde yaralandı. Öğrenciler yan yatan minibüsün arka kapısından çıkarılarak başka bir minibüse alındı. Hafif yaralanan öğrenci ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ\'IN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Tekirdağ ve ilçelerinde sabah erken saatlerde başlaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ\'ın Çorlu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. İl merkezinin beyaza büründüğü Tekirdağ\'da kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik ekipleri önlem alırken, kar lastiği bulunmayan ve zincirsiz araçları kent girişinde bekleterek, eksikliklerini gidermesi konusunda uyardı.

ÇORLU HAVALİMANI\'NDA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Bugün okulların tatil edildiği Çorlu ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu. Çorlu Havalimanı\'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde karayolları ve belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, meteoroloji yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında hava sıcaklığının daha da düşeceğini belirterek, \"Yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında birkaç okulumuzda elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Bununla birlikte hava sıcaklığı biraz daha düşeceği için eğitime bir günlük ara vermiş bulunuyoruz\" dedi.

MALKARA\'DA ULAŞIM KONTROLLÜ SAGLANIYOR

Tekirdağ\'ın bugün okulların tatil edildiği Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Yoğun kar nedeniyle Malkara\'dan Tekirdağ ve Çanakkale yönüne giden araçların geçişleri kontrollü sağlanıyor. Bazı araçlar yolda kalırken, karayolları ve belediye ekipleri ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmasına bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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EDİRNE

Selimiye camisi ve kardan detaylar

Ekiplerin tuzlama çalışması

Araçların trafikte ilerlemesi

Dron ile havadan Selimiye camisi ve ilden detaylar

Yukarıdan şehir görüntüleri

Tunca ve Meriç nehirleri

Yoldan çıkıp devrilen öğrenci servisi

Ekiplerin çalışması

Devrilen araçtan detaylar

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Malkara yolu kar yağışı

Kent içerisinde yağan kar ve araçlar

Tekirdağ valilik önü kar yağışı ve vatandaşlardan detay

Limanda bekleyen balıkçı tekneleri

Deniz feneri kar yağışı

Genel ve detay görüntüleri

ÇORLU

Kar yağışı ve ilçeden detaylar

Karda yürüyenler

Güvercinler

Hatıra fotoğrafı çektirenler

Genel ve detaylar

MALKARA

Kar yağışından detaylar

Yolda kalan araçlar

İlerlemede güçlük çeken araçlar

Yollarda yürüyen insanlar

Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması

Kar ve ilçeden detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Murat YAYIN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,(DHA)-



