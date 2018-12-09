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(Görüntülü) TIR otobanda alev aldı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, motorundan çıkan yangında TIR kullanılmaz hale geldi

09 Aralık 2018 23:45

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, motorundan çıkan yangında TIR kullanılmaz hale geldi.

Kaza, Tarsus- Pozantı Otoban yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Pozantı\'dan Tarsus yönüne giden Abdullah Günaydın’ın yönetimindeki 06 AZ 9234 plakalı TIR\'ın motor kısmından , Damlama mevkiinde dumanlar yükseldi. Günaydın, aracı durdurarak yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Yangını gören diğer araç sürücüleri, Günaydın\'a yardım ederken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Alev alan TIR\'ı, itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi. Polis ekipleri otobanda geçişleri kontrollü şekilde sağlarken araç kullanılamayacak hale geldi.

Elektrik aksamından kaynaklı olduğu düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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