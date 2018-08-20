(Görüntülü) TEM Otoyolu, bugün boşaldı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanların trafiği kilitlediği TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde arife günü yollar bomboş kaldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte geçen Cuma gününden itibaren TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu\'ndan çıkarak D-100 Karayolu\'na yönelenler burada da trafiği kilitledi. Arife günü ise yolların bomboş olması dikkat çekti. TEM Otoyolu\'nun hem Ankara hem de İstanbul istikametlerinde normalin altında trafik gözlendi.