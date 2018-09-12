(Görüntülü) Taksim'e 12 Eylül protestosu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) TAKSİM Kazancı yokuşunda toplanan bir grup, 12 Eylül 1980 askeri darbesini protesto etti.



Taksim Kazancı yokuşunda 78\'liler girişimi öncülüğünde toplanan aralarında dernek ve sivil toplum örgütü üyelerinin de bulunduğu bir grup “Darbeciliğe karşı demokrasi için mücadele\", “12 Eylül darbesini unutmayacağız, unutturmayacağız\" yazılı pankart ve dövizler açtı.



78\'liler girişimi sözcüsü Yunus Bircan, grup adına açıklama yaptı. Bircan, “1970\'li yılların özgürlükçü, eşitlikçi, hakkını ve hukukunu arayan toplumsal özgürlük ruhunu tasfiye etmeye yönelik ağır insan ihlallerinin mimarı olan 12 Eylülcüler, yaşadığımız coğrafyanın vicdanı olan solu ve özgürlükçü düşünceyi ülkenin gündeminden bilmeye çalıştılar. Toplumun öz güvenini bir şeylerin değişebileceğine daire inancını, inisiyatifini ve kişiliğini zedelediler. Türkiye\'yi Ortadoğu\'da ABD emperyalizminin ve İsrail\'in çıkar bekçisi yaptılar. Esasen tüm bu uygulamalar Türkiye toplumunun aydınlık geleceğinin önünü kesme çabasıydı\" dedi.





Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.