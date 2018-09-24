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Kültür-Sanat

(Görüntülü) Side'de Anadolu Ateşi gösterisi

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 17'ncisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışında Anadolu Ateşi gösteri sundu

24 Eylül 2018 15:18

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 17\'ncisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali\'nin kapanışında Anadolu Ateşi gösteri sundu. Manavgat Belediyesi tarafından Side Limanı\'nda düzenlenen etkinliği çok sayıda yerli ve yabancı turistle vatandaşlar takip etti. Türkiye\'nin değişik yerlerine ait halk oyunlarını harmanlayarak sunan Anadolu Ateşi, izleyenlere kültürel bir şölen sundu. Dansçılar şölenin sonunda izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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