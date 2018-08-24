(Görüntülü) Samet Aybaba'dan transfer müjdesi

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, stoper mevkisi için bir oyuncu ile anlaşmak üzere olduklarını belirtti. Aybaba, Doumbia için son teklifin verildiğini dile getirirken, Aziz Behich\'e teklif olduğunu söyleyerek, \"Eğer kulübün asla vazgeçemeyeceği bir teklif ile karşımıza gelirlerse yapacak bir şey yok\" şeklinde konuştu.



Spor Toto Süper Lig\'de deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da teknik direktör Samet Aybaba, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Öncelikle herkesin bayramını kutlayan Aybaba takımın son durumuna ilişkin, \"İyi takımız, çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımız elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gerçekten de onların bu performansından mutluyum. Tabii baştan beri söylüyorum, eksiklerimiz var. Biz çalışarak bu kadro ile neler yapabileceğimizi gösterdik. Kaliteyi artırarak, üzerine bir şeyler katarak da farklı bir yere getiririz diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın çalışmalarından memnunum. Hepsi istekli, özverili ve coşkulu. Önünüzdeki maça bakacaksınız. Geçen hafta keşke kazansaydık, Fenerbahçe maçında da 1 puan alabilirdik, 4 puanımız olurdu diye düşünüyorduk, kendi içimizde öz eleştiri yapıyoruz. Konyaspor da iyi bir takım. Özellikle hücum yönünde iyi bir takım. Onla ilgili önlemler alacağız, çalışacağız. Artık Konya deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz. Özellikle Konyaspor maçı ile başlamak istiyoruz. İnşallah istediğimiz de olur\" dedi.



\"DOUMBIA İÇİN SON TEKLİF VERİLDİ\"



Merak edilen konuların başında gelen Seydou Doumbia\'nın transferine dair konuşan Aybaba, \"Son teklif bugün verildi diye bir bilgim var benim. Bugün akşama kadar biterse, ya da yarına kadar bu transfer olacak. Olmazsa başka bir oyuncu alacağız\" ifadelerini kullandı.



\"GROSICKI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VAR\"



Adı Bursaspor ile anılan Kamil Grosicki için ise Aybaba, \"Çalışmalar var, devam ediyor. Teknik anlamda yapmak istediğimiz şeyleri yönetime bildiriyoruz, nasıl katkı olur diye onlar da çok çalışıyorlar. Bunlar iyi oyuncular, almak kolay değil. Onların bir sürü şeyi çıkıyor, kulübünün istekleri artarak devam ediyor. O nedenle inşallah gerçekleşir. O kaliteyi yükseltirsek biz gerçekten ligin iyi takımlarından biri olacağız\" diye konuştu.



\"BİR TANE STOPER İLE ANLAŞMAK ÜZEREYİZ\"



Stoper mevkisi için bir oyuncu ile anlaşmanın sinyallerini veren Aybaba, \"Bir tane stoper ile ilgili anlaşma bitmek üzere. O oyuncu da gelecek önümüzdeki hafta içerisinde. Tabii bunlar zorluklar, bunları aşmamız lazım. Eksiğimiz var biliyoruz, bazı mevkilerde özellikle ama bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımız, yetenekli oyuncularımız var. Bu haftaları böyle geçirme mecburiyeti var. Biz de bunu en iyi şekilde hiç yakınmadan şikayetçi olmadan, arkadaşlarımızı değerlendirerek -belki de onların şansı böyle bir ortamda bulunmak- onları yükselterek halletmeye çalışıyoruz\" dedi.



\"AZİZ\'E TEKLİF VAR\"



Kalecilere teklif olmadığını belirten Aybaba, Aziz Behich için çıkan transfer iddialarına ilişkin, \"Aziz’e teklif var. Sonuçta eğer çok büyük bir teklif olursa başka bek oyuncularına da bakıyoruz. Ona da hazırlanıyoruz plan olarak. Eğer kulübün asla vazgeçemeyeceği bir teklif ile karşımıza gelirlerse, yapacak bir şey yok\" şeklinde konuştu.



\"EMRE\'NİN KATKILI OLDUĞU SÖYLENEMEZ\"



Aziz Behich\'in ayrılma ihtimaline karşın bu mevkide görev alan Emre Taşdemir ve Onur Atasayar ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Aybaba, \"Oyuncularla ilgili de yönetime rapor verdik. Onlarla ilgili de şikayetlerimiz var. Oyuncuların artık bir şeyler yapmaları lazım. Bu kulübün içindeler. Özellikle Emre 3 yıldır bu kulübün içinde. Katkılı olduğu söylenemez, o nedenle eğer böyle devam edecekse biz onunla ilgili de bir şeyler düşüneceğiz, planlarımız var. İşi yapanla yapmayan arasında ayrım olacak. Kulübün menfaatini, hatta oyuncunun menfaatini düşünerek doğru olanı yapması lazım bence\" yorumunu yaptı.



\"NECID VE JIRES\'A TEKLİF BEKLİYORUZ\"



Takımdan ayrılmaları gündemde olan Tomas Necid ve Jires Kembo ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, \"Biz sezon başında bir plan yapmıştık. O planın dışında bazı arkadaşlarımız ile ilgili yaptırım uygulayacaktık ama onlara teklif gelmedi. Biz şimdi onları içimize dahil ettik, O oyunculara yine teklif bekliyoruz. Eğer gerçekleşirse bu oyuncuları da başka bir kulübe göndermeyi düşünüyoruz. Sonuçta ikisiyle de ilgili düşüncemiz var\" ifadelerini kullandı.



\"TAKIMDAŞLIK DUYGULARI ÇOK GELİŞTİ\"



Son olarak takımdan memnun olduğunun altını çizen Aybaba, \"Bu kadronun çok iyi iş yaptığına inanıyorum ben. Çok mücadele ediyorlar, istiyorlar, yardımlaşıyorlar. Takımdaşlık duyguları çok gelişti, büyük bir gelişme var ama kaliteyi artırmamız lazım. Onu da artırırsak bu takımın her şeyi daha iyi yapacağına inanıyorum\" değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan Bursaspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde antrenmanla devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan Onur Atasayar katılmadı.