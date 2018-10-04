(Görüntülü) Samet Aybaba Değişime gideceğiz

Gürkan DURAL BURSA (DHA) - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, MKE Ankaragücü\'nün iyi bir takım olduğunu kaydederek, Önde hareketli ve hızlı oyuncuları var. Sakatlıklardan kaynaklı bazı değişimlere gideceğiz dedi.

Spor Toto Süper Lig\'de sahasında MKE Ankaragücü\'nü ağırlayacak olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, akşam saatlerindeki idman öncesinde teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Tartışmak ve geriye dönmek istemiyoruz diyen Aybaba, Hep ondan önceki 6 haftada neyi eksik yaptık da üç puan alamadık onu tartışıyoruz. Futbolcularım üzgün, biz de üzgünüz. Ama bunu gündemde tutmaya gerek yok. Biz o maçı unuttuk. Biz o takım değiliz. Diğer maçlarda oynadığımız maçları sahaya nasıl yansıtırız, onu düşünüyoruz. Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Biz proje ve plan takımı haline gelmemiz lazım. 3 maç kazandık tamam her şey bitti, 3 maç kaybettik bu işi yapamıyoruz da diyemeyiz. Uzun soluklu, altyapıya önem veren, kulüp bütçesini doğru planlayan, sahada hedefine doğru ilerleyen bir plan yapmamız lazım. Böyle bir plan başlamışken, hepimizin buna sahip çıkması lazım. Sportif başarıyı hepimiz istiyoruz. Gelecektir de. Zamanı var ifadelerini kullandı.

2-3 SENENİN EN KÖTÜ MAÇI

MKE Ankaragücü\'nün iyi bir takım olduğunu kaydeden Aybaba, Önde hareketli ve hızlı oyuncuları var. Sakatlıklardan kaynaklı bazı değişimlere gideceğiz. Değişim olacak. Tunay?ın da oynama ihtimali düşük. Bazı oyuncuların mevki içinde değişiklikler olacak dedi. Şanssızlıklar yaşadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, Şanssızlık var, \'VAR\' var. Biz bu maçı nasıl kazanamadık diye düşünüyoruz. Bizim de yaptığımız hatalar var. Oyuncuların yerlerine geçin. Çok koşuyorlar, mücadele ediyorlar, herkes beğeniyor ve kazanamıyorsunuz. Bizim oyuncular oynanan oyundan keyif aldığını görünce kendilerini farklı yere koymaya başladılar. O da rahatsızlık verici bir durumdur. Sivasspor maçında bunu gördük. Birey olarak bir şey yapmaya çalıştılar. 2-3 senenin en kötü maçı çıktı diye konuştu.

BAZI OYUNCULARLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİM DE VAR

Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp\'in kadro dışı bırakılması ile ilgili ise Aybaba, Kadro dışıları sonuca bağlamadık, arkadaşların performansına bağladık. İyi giderseniz herkes yanınızda olur, kötü giderseniz herkes karşınızda olur. Futbol mantığı bu. Bazı oyuncularla ilgili şikayetlerim de var. Mesela altyapıdaki futbolcular ilgili. Ben onların gözünün içine bakıyorum. Bu kadroda yer alsınlar diye. Artık zamanları geldi diye. Bir şeyler yapsın istiyorum. Ama içimize adapte olamadılar. Dün toplantı yaptım onlarla. Kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Uğraşıyoruz. İşimiz çok yani şeklinde değerlendirmede bulundu.

CHEDJOU ANTRENMANA ÇIKTI

Öte yandan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde yaptığı idmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Hafif sakatlığı bulunan Aurelien Chedjou antrenmana katıldı. Sakatlıkları bulunan Henri Saivet ve Tunay Torun\'un tedavisine ise devam edildi. MKE Ankaragücü maçının ardından Bursaspor, milli arayı Balıkesirspor ile Balıkesir\'de oynayacağı hazırlık maçı ile değerlendirecek.