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(Görüntülü) Saman yüklü kamyon devrildi

Adem ÇETİN AKSEKİ(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Akseki ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi

08 Ocak 2019 14:57

Adem ÇETİN AKSEKİ(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi. Antalya- Konya karayolunun Akseki\'ye bağlı Kumluboğaz mevkisinde kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyon devrildi. Bariyerleri aşarak yan yatan kamyonun kasasında yüklü saman çuvalları yola saçıldı. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada kamyonda maddi hasar meydana geldi. Karayolunda maddi hasarla başka kazaların da olduğu belirtildi.

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