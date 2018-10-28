(Görüntülü) Ortaca'da otelde yangın

Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi\'ndeki bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor.



Ortaca\'nın Dalyan Mahallesi Maraş Caddesi üzerindeki bir otelde, bugün saat 18.00\'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde konaklayan olmadığı öğrenilirken, personel ise korkuyla binayı tahliye etti. Yangın itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen 3 itfaiye aracıyla söndürme çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürüyor.