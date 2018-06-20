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(Görüntülü) Metruk binalarda uyuşturucu araması

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kent merkezindeki metruk binalarda uyuşturucu madde araması yaptı

20 Haziran 2018 02:50

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, kent merkezindeki metruk binalarda uyuşturucu madde araması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri metruk binalara uyuşturucu baskını düzenledi. Ekipler, yanlarında eğitilmiş narkotik köpeği \'Ateş\' ile birlikte Şarhöyük, Fevzi Çakmak, Kumlubel ve Zafer mahallelerindeki kullanılmayan boş binaları tek tek aradı. 

Yetkililer, toplam 41 metruk binada aramanın yapıldığını, bu tür uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

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