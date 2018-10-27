(Görüntülü) Mersin'e 2 şehit acısı

Erol OKUR-Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) TUNCELİ\'nin Nizamiye İlçesi\'nde operasyona çıktıktan sonra kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş Asım Türkel ile Uzman Çavuş Ferruh Dikmen\'in acı haberi memleketleri Mersin\'deki ailelerini yasa boğdu. Son 2 gündür bölgede etkili olan yoğun kar yağışından dolayı hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Asım Türkel ile Uzman Çavuş Ferruh Dikmen\'in şehit olduğunun öğrenen aileleri, evlerine ve sokak girişlerine Türk Bayrağı astı. Şehidin annesi Durdane Dikmen ile baba Nihat Dikmen ve eşi Büşra Dikmen gelen taziyelerin kabul etti. Dikmen\'in ise 1 çocuğu olduğu öğrenildi. Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi\'ndeki bulunan şehit Asım Türkel babası Hasan Türkel ve anne Sebahat Türkel, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerin Mersin\'de yapılacak olan törenin ardından, bugün ikindi namazına müteakip toprağa verileceği bildirdi.