T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Merdivenden düşüp öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, inşaat halindeki evine dayadığı tahta merdivenden düşen Hasan Kılıçaslan (68) hayatını kaybetti

27 Kasım 2018 18:38

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde, inşaat halindeki evine dayadığı tahta merdivenden düşen Hasan Kılıçaslan (68) hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Sarayaltı Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaat halindeki evinin ikinci katına tahta merdivenle çıkmaya çalışan Hasan Kılıçaslan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kılıçaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılıçaslan\'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASuruçHasan KılıçaslanOlaySarayaltı MahallesiSuruç Devlet HastanesiKılıçaslanAdlı Tıp Kurumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24