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(Görüntülü) Manavgat'ta orman yangını

Mithat ABAKAN- MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı anız yakılmasından çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

18 Ekim 2018 19:21

Mithat ABAKAN- MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı anız yakılmasından çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.Oymapınar Mahallesi yakınlarında saat 03.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı ve belediyeye ait 2 su tankeriyle birlikte 22\'si orman çalışanı olmak üzere toplam 39 kişi müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 3 dönüm orman alanı zarar gördü. İlk incelemelere göre yangının tarla temizliği için ateş yakılmasının ardından ateşin tam söndürülemediğinden çıktığı belirlendi.

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