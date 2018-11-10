(Görüntülü) Lazer epilasyonda kabusu yaşadı

Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR ADANA, (DHA) ADANA\'da bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyonu yaptıran üniversite öğrencisi Sibel Doğru\'nun (20), kol, bacak, bel ve göbek bölgesinde birinci derece yanıklar meydana geldi. Doğru, vücudundaki yanıklar yüzünden acı çektiğini ve izlerin kalıcı hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, güzellik merkezine 10 bin TL\'lik tazminat davası açtı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Sekreterlik bölümü 1. sınıf öğrencisi Sibel Doğru, 6 Kasım\'da Seyhan ilçesinde bin 450 TL\'ye anlaştıkları bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyon yaptırırken normalin dışında acılar hissettiğini söyledi. Uygulama sırasında epilasyonu yapan görevliye acıların normal olup olmadığını sorduğunda, Herkeste bu acılar yaşanabiliyor cevabını aldığını aktaran Doğru, seansın son bulmasını rica ettiğinde ise Bu saatten sonra vazgeçemezsiniz yanıtını aldığını öne sürdü. DALGA GEÇTİLER Lazer epilasyon seansı sonrasında acılarının dinmediğini ve kollarında, bacaklarında, bel, göbek bölgesinde yanıklar meydana geldiğini belirten Sibel Doğan, Daha sonra güzellik merkezine gidip yanıkların oluştuğunu söylediğimde rahat olmam gerektiği, herkeste böyle olabildiği söylenerek bana birkaç krem verildi. İşletme sahibiyle görüştüğümde, ?Beğenmiyorsanız paranızı alıp gidersiniz? dedi. Ben de adli tıp raporu alarak şikayetçi oldum. Vücudumda hala yanma acıları hissediyorum. Doktorum ise izlerin kalıcı olma ihtimalini söyledi. İzlerin kalıcı hale gelmemesi için de ilaçlar kullanıyorum. Daha önce aynı aletle epilasyon yaptırmıştım ama böyle olmamıştı. Muhtemelen tecrübesizlik nedeniyle bu hale geldim. Maddi manevi 10 bin TL tazminat davası açtım. Daha iyi işlenmiş oldu, daha iyi sonuçlar alırsınız diye dalga geçtiler diye konuştu.