(Görüntülü) KKTC'de Ercan'da uçuşlar durdu (3)

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı\'nda, kulede çalışanların ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00’dan itibaren uçuşlar nedeniyle yolcular mağdur oldu.



Ercan Havalimanı\'nda mağdur olan yolculardan Anıl Atak, 8 aylık kızı Almila ile Ercan’da mağdur olanlardan. Atak, \"Bu eylem doğru değil. İnsanlar burada perişan ve mağdur durumda\" dedi.



Hasan Cantürk ise, \"Bizlere haber verselerdi, Ercan’a gelmezdik. Uçuşumuzda değişiklik yapardık. Yapılan tam bir saygısızlık. Basit çıkarlar için insanlar mağdur ediliyor, kullanılıyor\" dedi.