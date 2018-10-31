(Görüntülü) Kars'ta kurtuluş coşkusu

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) - KARS\'ın işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yıl dönümünde belediye tarafından konserli, mehteranlı, halaylı, şiirli, türkülü, aşıklı ve havai fişekli kutlama yapıldı. 1000 yıllık geçmişi olan tarihi Kars Kalesi\'nden atılan havai fişekler kenti aydınlatırken büyük bir coşku yaşattı. MEHTERANA BÜYÜK İLGİ Etkinlikler, Faikbey Caddesi üzerinde bulunan At Heykeli önünden Erzurum Yakutiye Belediyesi Mehteran Takımı\'nın gösterisi ile başladı. Atatürk caddesinden konser alanına kadar kahramanlık eserlerini seslendiren mehteran ekibine vatandaşlarda eşlik etti. Vatandaşlar bu anı cep telefonlarını alarak sosyal medya hesaplarından canlı yayınla coşkuyu paylaştı. Mehter takımının konser alanında devam eden gösterisinin ardından program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Törenlerde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta; 98 yıl önce bugün \'Ya İstiklal ya ölüm!\' vatan evlatlarının ve aynı zamanda aziz şehit kanlarıyla sulanmış, vatan toprağı olan serhat şehrimiz Gazi Kars\'ımızın Kurtuluş günüdür. Bugün ben Türk\'üm, Türk esir olmaz, ben Türküm, Türk devletsiz olmaz ben Türk\'üm, Türk bayraksız olmaz, ben Türküm, Türk ezansız olmaz, ben Türk\'üm, Türk hürriyetsiz olmaz şiarını benimseyen Gazi Kars\'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümüdür. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun diye konuştu. GÜÇLÜ TÜRKİYE Bu toprakların çetin ve maliyeti yüksek topraklar olduğunu vurgulalayan Vali Rahmi Doğan da yaptığı konuşmasında şunları söyledi. Bu millet bu toprakların bedelini bir kaç sefer, bir kaç misliyle ödemiştir. Dolayısıyla bu topraklar anamızın ak sütü gibi helaldir ve vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam ülkeleri arasında en güçlü Müslüman ülke olarak ayakta durmaktadır. Çevremize baktığımızda bir takım oyunlarla bir takım desiselerle tezgahlarla bu millete diz çöktürüp, bu milleti ortadan kaldırmak bu devleti parçalayıp bölmek isteyen uluslararası güçler ve onların maşaları başarılı olamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüyerek, güçlenerek ve hızlı adımlarla ilerleyerek bu evlatlarını gelecek yüzyıllara taşıyacaktır. Biz sadece bu topraklarda yaşayan millet değil, bizim gönül coğrafyamızda bu milleten medet uman bu milletin gözünün içine bakan gönül coğrafyamızda yaşayan insanlarımız var. Onlar için de çok çalışıp, büyüyüp güçlenip hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayan evlatlarımız için, hem gönül coğrafyamızda yaşayan insanlarımız için Türkiye\'nin güçlü olması lazım. KARSLI AŞIKLAR SAHNEDE Konuşmalardan sonra Karslı aşıklar sahne aldı. Kars\'ın kurtuluş mücadelesini anlatan şiirler okuyan aşıklar, kahramanlık eserlerini seslendirdiler. Ardından Kars Ardahan Iğdır Sanatçılar Derneği (KARSAD) üyesi yerel sanatçılar koro halinde sahne alarak şiir ve türkü okudular. Zaman zaman da hareketli türküler seslendiren sanatçılar, soğuk havada üşüyen katılımcıları halayla ısındırdılar. ?HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA Kafkas Halk Dansları ekibi ise hareketli yöresel oyunlarını alkışlar eşliğinde sahnelediler. Vatandaşların ilgiyle izlediği gösterinin sonunda Karslıların Atatürk\'e armağan ettiği ?Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşaö türküsünü sahnelediler. Vatandaşların sesleriyle eşlik ettiği gösterinin sonunda açılan dev Türk bayrağı coşkuyu artırdı. Ekip şefi öperek alnına koyduğu Türk bayrağını Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta\'ya teslim etti. Karaçanta da bayrağı 3 defa öpüp alnına koyarak ekibe, muhteşem gösterileriyle Karslılara coşku yaşattıkları için teşekkür etti. YUDUM, KARS\'IN GAZİLİK ÜNVANINI GERİ İSTEDİ Yudum konseri ile devam eden programda katılımcılar halay çekti. Karslılarla el ele gönül gönüle türkülerini seslendiren Yudum, Kars\'ın Gazilik unvanını geri istedi. Yudum, Bütün yetkililere sesleniyorum; O gazilik madalyasını Anadolu?da ilk biz almıştık ve biz bunu tekrar istiyoruz. Gazi Kars olmasını istiyoruz dedi. KARS KALESİ HAVAİ FİŞEKLE IŞIKLANDI Havai fişek uzmanı Tacettin Durmuş tarafından Kars Kalesi\'ndeki havai fişek gösteri de ilgiyle izlendi. Kaleyi aydınlatan havai fişekler rengarenk gösterisiyle görsel şölen oluşturdu. Programa Kars Valisi Rahmi Doğan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nohut, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, bazı daire amirleri, Kars MHP İl Başkanı Tolgahan Adıgüzel, Kars Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Güngör ile çok sayıda vatandaş katıldı.