(Görüntülü) Kâğıthane'de üç katlı binada yangın

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE\'de 3 katlı bir evin en üst katında yangın çıktı. Yangının binanın çatı katında kalan kişilerin içtikleri sigaradan çıktığı iddia edildi.



Yangın, Çağlayan Mahallesi Yayla sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 21.30 sıralarında çıktı. Çatı katında yaşayan H. K.\'nin 2 arkadaşıyla içtikleri sigaradan yangının çıktığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen yangın yan binalara da sıçradı. Çevredekilerin dumanları görerek bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangının çıktığı çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.