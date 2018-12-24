T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Jandarmadan helikopterli yol uygulaması

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA), Antalya'nın Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı

24 Aralık 2018 19:13

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA), Antalya\'nın Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı. 2 saatlik uygulamada 25 sürücüye 3 bin 714 lira ceza uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. İçişleri Bakanlığı\'nın 100 günlük eylem planı kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri\'nce, Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 11.00-13.00 saatleri arasında trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde her zaman denetim yapıldığı algısını oluşturmak maksadıyla eş zamanlı olarak havadan ve karadan trafik kontrolü yapıldı. Helikopterle havadan yapılan incelemelerde kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri de durdurdukları 25 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 3 bin 714 lira idari para cezası uygularken, 2 araç ise trafikten men edildi. Helikopterle havadan yapılan trafik kontrollerinin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜN KEMER Antalya DHA Antalya KemerDöşemealtıBakanlığıAntalyaJandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri KemerHelikopterleKemerJandarma KomutanlığıJandarmaKarayolları Trafik Kanunu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24