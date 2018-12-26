(Görüntülü) İzmir'de karla mücadele başladı

Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN- Tekin GÜRBULAK İZMİR (DHA) İZMİR\'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı karayolları, trafik, jandarma ve belediye ekipleri alarma geçti. Kar yağışının etkili olduğu Sabuncubeli Mevkii başta olmak üzere yüksek kesimlerde ekipler özellikle buzlanmalara karşı çalışma yaptı. Kentte dün (salı) akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Kar kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu. İzmir- Manisa arasındaki Sabuncubeli rampaları da bu olumsuzluktan etkilendi. Ancak Sabuncubeli\'nde tünellerin yapılmasından sonra karın etkili olduğu rampalardan geçen araç sayısı az olsa da ekiplerin buradaki çalışmaları aralıksız sürdü. Karın yağmasıyla birlikte bazı vatandaşlar da ilk tuttuğu anlarda araçlarını durdurup kar topu oynadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kar yağışından sonra vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemeleri için çalışma yaptı. İzmir\'in yüksek kesimlerinde bulunan köy yollarını ile kentin bazı noktalarında kapanan yollar için tuz serimi yapıldı, yollar kar küreme araçları ile açıldı, buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Merkez, kuzey ve güney olmak üzere üç bölgedeki kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışmaların devam ettiği, ayrıca Bergama\'nın Yukarıada, Yanlızdam, Tırmalar, Oruçlar, Ürkütler, Kaplan, İneşir, Rahmanlar, Bayramcılar, Seklik, İsmailli, Atçılar, Balaban, Tavukçukuru, Hacılar, Öksüzler, Bekirler, Kocahaliller, Kocaköy mahallelerinde, Bornova\'nın Beşyol, Çiçekliköy, Evka-4 ve Homeros Vadisi bölgelerinde, Çiğli Egekent, Esentepe, İzkent, Evka-5\'te, Kemalpaşa\'nın Ovacık, Bayramlı, Sarılar, Yiğitler, Kurudere\'de, Kınık\'ta Karadere, Çanköy, Arapdere, Büyükoba, Kalemköy, Yaylaköy, Arpaseki, Örtülü, İbrahimağa, Köseler, Mustaklar, Çiftlikköy, Karatekeli, Kodukburun mahalleleri ile Menemen\'in Çukurköy ve Ödemiş\'in Gölcük mahallelerinde tuzlama, yol açma çalışmalarını tamamladığı açıklandı.