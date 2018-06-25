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(Görüntülü) Isparta'da Ak Parti'lilerden seçim kutlaması

Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Parti'liler kutlama yaptı

25 Haziran 2018 03:47

Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Parti\'liler kutlama yaptı.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi\'ne ilişkin kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte Isparta\'daki Ak Parti\'lilerin kutlaması parti binası önünde başladı. Seçim sonuçlarını buradan takip eden partililer yöneticilerle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Kutlamalar daha sonra Kaymakkapı Meydanı\'nda devam etti. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlamalara partililer Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla katıldı.

 

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