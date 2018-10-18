(Görüntülü) İdlib'e traktör ihraç ediliyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE’den Suriye’nin İdlib kentine traktör ve ekipman ihraç ediliyor. Güvenli bölge haline gelen, Türkiye sınırına yakın Suriye’nin İdlib kentine yılda ortalama 250-300 traktör ihraç ediliyor. Reyhanlı İlçesi’nde alım satım işi yapan Übeyit Karan, Suriyeli çiftçilerin tarlalarında kullanmak üzere traktör ve ekipman taleplerini karşıladıklarını söyledi. Türkiye’nin çeşitli illerinden temin ettiği eski veya yeni traktörleri Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ihraç ettiklerini belirten Karan, \"Yoğun talep var. Yılda ortalama 250- 300 traktör satışı gerçekleşiyor. Yurt genelinden yapılan ihracatta Türkiye’ye girdisi de var\" dedi. Piyasada satışa sunulan traktörleri Reyhanlı üzerinden İdlib’e gönderdiklerini anlatan Karan, durumuna göre traktör fiyatlarının 6 ile 20 bin TL arasında değiştiğini söyleyerek, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın yoğun olması nedeniyle Kumlu İlçesi\'ne bağlı Hama bölgesinde açılması planlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın bir an önce açılmasında yarar olduğunu kaydetti.