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(Görüntülü) Hatay'da orman yangını (1)

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında henüz bilinmeyen  nedenle yangın çıktı

13 Eylül 2018 12:11

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında henüz bilinmeyen  nedenle yangın çıktı.

Amanos Dağları Küllü Yaylası mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler; 2 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 6 iş makinesi, 10 su tankı ile müdahale etti. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının 15 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Kentmen, sarp ve kayalık bir bölgedeki alevlere müdahalenin devam ettiğini belirtti.

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