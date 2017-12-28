T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tunceli'de 'gağan' kutlaması

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Belediyesi'nce, Alevilik inancında yer alan ve yeni yıl etkinliği olarak bilenen 'gağan' kutlaması yapıldı

28 Aralık 2017 20:10

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Belediyesi\'nce, Alevilik inancında yer alan ve yeni yıl etkinliği olarak bilenen \'gağan\' kutlaması yapıldı. Alevilik inancına göre, 28 Aralık ile 13 Ocak günleri arasında yapılan \'gağan\' kutlaması için bu yıl ilk kez Tunceli Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de katıldı. Belediye binası önünde, davul ve zurna çalınmasıyla başlayan \'gağan\' kutlamalarına katılanlar, halay çekerek, eğlendi. Vali Sonel, Alevi dedeleriyle birlikte katılımcılara yeni yıl hediyesi ve lokma dağıttı. Kutlamada, ayrıca \'gağan duası\' okundu. Etkinlik kapsamında Vali Sonel ile beraberindekiler, davul ve zurna eşliğinde kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİ DHATUNCELİ Belediyesi AlevilikAlevilikAralıkOcakTunceli BelediyesiEtkinliğe Tunceli ValisiBelediye Başkan Vekili Tuncay SonelBelediyeVali Sonel AleviKutlamadaEtkinlikVali Sonel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24